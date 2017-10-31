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"تويتر" يكشف عن 36 ألف حساب روسي حمل محتوى ذات صلة بانتخابات الرئاسة الأمريكية

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مصراوي Masrawy

"تويتر" يكشف عن 36 ألف حساب روسي حمل محتوى ذات صلة بانتخابات الرئاسة الأمريكية

01:43 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

موسكو - (أ ش أ):

كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن وجود 36 ألف حساب روسي بها، يحمل محتوى ذات صلة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي اُجريت في عام 2016.

وأفادت شهادة القائم بأعمال المستشار القانوني العام لـ "تويتر" شون إدجيت بأن الحسابات المذكورة تمثل 012ر0 بالمائة فقط من مجمل الحسابات، الموجودة على موقع تواصل اجتماعي "تويتر" في فترة الانتخابات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية.

كما كشفت شهادة إدجيت، والتي من المقرر أن يُدلي بها أمام الكونجرس، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الموقع كشف عن 36 ألف و 746 من الحسابات، قامت بنشر محتوى تلقائي ذات صلة بانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهى تلك الحسابات التي أنتجت ما يقرب من من 4ر1 مليون من التغريدات التلقائية ذات صلة بالانتخابات، والتي تأثر بها ما يقرب من 288 مليون شخص.

كما نقلت وسائل الإعلام عن مصدر مطلع على الوثيقة قوله إن شركة تويتر بحثت في الفترة ما بين الأول من سبتمبر إلى 15 نوفمبر من العام الماضي، وقامت بتحليل حوالي 16 مليار تغريدة وصفتها "بالفريدة من نوعها"، إذ خلصت إلى أن 190 مليون تغريدة كانت ذات صلة بالانتخابات.

ومن المقرر أن يدلي مسئولون بموقع تواصل اجتماعي "فيسبوك"، إلى جانب "تويتر"، بشهادتهما في جلسة استماع أمام الكونجرس، حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

من جانبها، دحضت موسكو مرارا الادعاءات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، واصفة إياها "بالسخيفة"، وبأنها محاولة لصرف الرأي العام عن الغش الحقيقي الذي شاب الانتخابات الأمريكية، وغيرها من القضايا المحلية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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