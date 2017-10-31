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طوارئ بميناء سفاجا لخروج 409 طن طرود معدات

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مصراوي Masrawy

طوارئ بميناء سفاجا لخروج 409 طن طرود معدات

01:44 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد، بميناء سفاجا بالبحر الأحمر، استعدادًا لخروج 6 طرود معدات يبلغ وزنها 409 طنا، وتتراوح أطوالها ما بين 25 مترًا إلى 4 أمتار.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن الطرود جرى تحميلها، اليوم الثلاثاء، على كساحات وشاحنات، مخصصة لاستيعاب الأوزان الكبيرة والأطوال المختلفة.

وأضاف يوسف في تصريحات صحفية، أن الشحنة مستورده لصالح شركة "نوسكو" لتجهيز مصنع كيما للكيماويات بأسوان.

وأشار المتحدث باسم الهيئة، إلى أن إدارة الميناء اتخذت ما يلزم من إجراءات التجهيز الفني والإجرائي، وتم تحديد مسار لخروج الطرود من داخل الميناء حتى خروجها من البوابات المخصصة لخروج المهيئات، بالتنسيق مع الشرطة والجمارك بالميناء.

كما أخطر مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور، لفتح مسارات معينة لخروج الطرود، والتنسيق حتى وصولها المصنع بأسوان، وذلك لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظًا على البنية التحتية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات للإفراج عن المعدات والمهيئات حرصًا على خدمة المنطقة الصناعية والمستثمرين بكافة المشروعات بمنطقة جنوب الصعيد.

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