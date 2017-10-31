بالصور.. ندوة لـ"أوقاف سوهاج" عن خطورة زواج القاصرات

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نظمت مديرية أوقاف سوهاج، بالتعاون مع أمانة المرأة باتحاد عمال سوهاج، اليوم الثلاثاء، ندوة دينية اجتماعية بعنوان: "خطورة زواج القاصرات على المجتمع"، والتي عُقدت في مقر اتحاد العمال بسوهاج.

من جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن اللاوي، مدير المساجد الأهلية والخطباء بمديرية أوقاف سوهاج خلال كلمته بالندوة: إن ظاهرة الزواج المبكر تعد من أخطر الظواهر على المجتمع المصري بأكمله لما فيها من إهدار لحقوق الفتاة، والمولود الذي يأتي من وراء هذا الزواج غير القانوني، مضيفًا أن الإسلام اهتم بالأسرة اهتمامًا كبيرًا وجعلها على أسس ومعايير تتطلب من الزوجين الوعي والإدراك وتحمل المسئولية، فكيف يكون للقاصر حسن التصرف والمعاملة والقيام بشئون زوجها وأبنائها وبيتها وهي ليست مؤهلة لذلك؟

وأشار الدكتور محمد عمر أبو ضيف، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، إلى الأضرار التي تلحق بالأسرة والمجتمع نتيجة هذا الزواج، لافتًا إلى أن الإسلام لا يرضى بالضرر؛ بل يُحرم ويُجرم كل ما يدعو إلى ضرر المجتمع والأسرة، وأن شرع الله لا يتعارض مع مصلحة الناس في مجتمعاتهم.

وأوضحت زاهية الطيب، أمينة المرأة باتحاد عمال مصر، أن الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بالفتاة نتيجة زواج القاصرات كبيرة، ما يؤثر سلبًا على المجتمع.

شارك في الندوة، العشرات من علماء الأزهر والأوقاف وكلية الدراسات الإسلامية للبنات، والعديد من الفتيات والسيدات من أبناء المحافظة.