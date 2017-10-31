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إحالة مدير الوحدة البيطرية بزاوية الناعورة في المنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة مدير الوحدة البيطرية بزاوية الناعورة في المنوفية للتحقيق

01:34 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

أغلق العاملون بالوحدة البيطرية ومدير الجمعية الزراعية، مقر عملهم أمام المواطنين بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، أثناء أوقات العمل الرسمية.

ودوّن طبيب الوحدة البيطرية، رقم هاتفه على أحد أسوار الوحدة للاتصال به حال عدم تواجده.

وقرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، إحالة مدير الوحدة البيطرية بزاوية الناعورة للتحقيق لإغلاق المقر أثناء أوقات العمل الرسمية، كما قرر إحالة مدير الجمعية الزراعية للتحقيق لنفس السبب.

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مصراوي Masrawy

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