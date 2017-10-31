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الخارجية: نتفهم موقف ملك البحرين الذي اتخذ قرارا سياديا لحماية بلاده

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الخارجية: نتفهم موقف ملك البحرين الذي اتخذ قرارا سياديا لحماية بلاده الخارجية: نتفهم موقف ملك البحرين الذي اتخذ قرارا سياديا لحماية بلاده

التحرير

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أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن تفهم الكامل لموقف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بعدم مشاركته في اجتماعات أو قمم خليجية يشارك فيها أمير قطر، باعتباره قرارا سياديا لمواجهة الأضرار التي أصابت المملكة جراء السياسات القطرية السلبية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك ردا على استفسار بشأن موقف مصر تجاه قرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

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وأعرب أبو زيد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، عن تضامن مصر مع مملكة البحرين في كافة القرارات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة شعب البحرين ضد أي أضرار تصيبه.

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