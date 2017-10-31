ضبط 3 ملايين «كتر» مخبأة داخل حاويات بميناء غرب بورسعيد

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تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقيادة اللواء سيد عزب، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 ملايين و200 ألف قطعة نصل معدني حاد (كتر) داخل ثلاث حاويات بميناء غرب بورسعيد.

وردت معلومات أكدتها تحريات اللواء عبد العزيز كمال، مدير مباحث تأمين محور قناة السويس، أن الشركة الأمريكية للاستيراد والتصدير بصدد استيراد 3 ثلاث حاويات من دولة الصين، مشمولهم (عدد يدوية).

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وأضافت التحريات أن مشمول الحاويات مخبأ بداخله أصناف مخالفة لما هو مدون بالمستندات، ومحظور دخوله البلاد دون الحصول على موافقات أمنية.

وتم تشكيل لجنة جمركية لفحص محتويات الحاويات، وأسفرت عن ضبط المضبوطات سالفة الذكر، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.