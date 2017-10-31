أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المتحدث العسكري: تدمير 3 أنفاق وضبط 6.5 طن بانجو وحشيش

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

تواصل قوات حرس الحدود جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة، التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصرى على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال شهر أكتوبر الجاري، من ضبط حوالي 5.5 مليون قرص مخدر، 6.5 طن من نبات البانجو وجوهر الحشيش، 8 كيلوجرامات من مادة الهيروين.

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القوات نجحت في ضبط 10 قطع سلاح أنواع وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، ضبط 118 فردا هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، فضلا عن ضبط 440 فردا من جنسيات مختلفة، خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.

شاهد أيضا
المتحدث العسكري: ضبط 3 تكفيريين ومواد متفجرة بوسط سيناء (صور)المتحدث العسكري: ضبط 3 تكفيريين ومواد متفجرة بوسط سيناء (صور) المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بالعريشالمتحدث العسكري: مقتل تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بالعريش المتحدث العسكري: الجيش الثالث يضبط 3 تكفيريين وسط سيناءالمتحدث العسكري: الجيش الثالث يضبط 3 تكفيريين وسط سيناء المتحدث العسكري: تدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناءالمتحدث العسكري: تدمير نفق رئيسي على الشريط الحدودي بشمال سيناء

وتابع أنه تم ضبط 60 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، 4 أجهزة للتنقيب عن الذهب،80 سيارة، 6 دراجات نارية، 3 مراكب صيد يتم إستخدامهم في عمليات التهريب، مع التحفظ على كميات كبيرة من السجائر المسرطنة والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 أنفاق على الشريط الحدودي، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء.

23130743_1168061813324799_5236420748959838655_n
23131718_1168061633324817_6702374075782477031_n
22894262_1168061759991471_1659194589413024665_n
22893999_1168061693324811_8037867802458905561_n
22886207_1168061626658151_2038689750486216190_n
22853020_1168061729991474_3003448819547239946_n
22852880_1168061719991475_6264848909795777837_n
23131872_1168062029991444_561581403288050672_n23032525_1168061953324785_306467912995281675_n
23032879_1168061916658122_3954649275226514892_n
22894161_1168061963324784_108624244551726834_n
22894450_1168062019991445_3306773838171626849_n
22893996_1168061803324800_557796865096438579_n
22894301_1168061829991464_206599864266140433_n
22853419_1168061853324795_5746231624271879945_n
22894013_1168061896658124_4453485035750340741_n
22852160_1168061899991457_8332919186489069654_n
22853369_1168061979991449_6118462463998508002_n
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شيرين شمس: هكذا علق محمود طاهر على طلب الخطيب (فيديو)

شيرين شمس: هكذا علق محمود طاهر على طلب الخطيب (فيديو)

الأهلي: مفعول مساندة الجماهير على اللاعبين أقوى من التدريب (فيديو)

الأهلي: مفعول مساندة الجماهير على اللاعبين أقوى من التدريب (فيديو)

يوسف الحسيني: أخدنا ثأر شهدائنا في حادث الواحات (فيديو)

يوسف الحسيني: أخدنا ثأر شهدائنا في حادث الواحات (فيديو)

بعد 11 يوما من اختفائه.. ماذا يعني نجاح القوات المسلحة في «تحرير الحايس»؟

بعد 11 يوما من اختفائه.. ماذا يعني نجاح القوات المسلحة في «تحرير الحايس»؟