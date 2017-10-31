المتحدث العسكري: تدمير 3 أنفاق وضبط 6.5 طن بانجو وحشيش

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تواصل قوات حرس الحدود جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة، التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصرى على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال شهر أكتوبر الجاري، من ضبط حوالي 5.5 مليون قرص مخدر، 6.5 طن من نبات البانجو وجوهر الحشيش، 8 كيلوجرامات من مادة الهيروين.

وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القوات نجحت في ضبط 10 قطع سلاح أنواع وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة، ضبط 118 فردا هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، فضلا عن ضبط 440 فردا من جنسيات مختلفة، خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية.

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وتابع أنه تم ضبط 60 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، 4 أجهزة للتنقيب عن الذهب،80 سيارة، 6 دراجات نارية، 3 مراكب صيد يتم إستخدامهم في عمليات التهريب، مع التحفظ على كميات كبيرة من السجائر المسرطنة والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 3 أنفاق على الشريط الحدودي، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء.



































