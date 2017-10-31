شرطي يتقمص دور عادل إمام ويسرق محل مجوهرات بالبحيرة

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تمكن ضباط مباحث البحيرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أمين شرطة؛ لاتهامه بسرقة 5 كيلو جرامات ذهب من محل مجوهرات عن طريق حفر سقف المحل من وحدة سكنية أعلاه، مؤجرة لشركة مصر للتأمين.

وكشفت تحريات فريق البحث الذي ترأسه اللواء محمد هندي، مدير المباحث، والعقيد حازم عزت، رئيس فرع البحث الجنائي، أن مرتكب الواقعة "ع. ع."، 37 سنة، أمين شرطة بوحدة مرور بالإسكندرية.

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وتمكن الرائد حسام أبو وافية، رئيس مباحث كفر الدوار، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، وحرر محضر أحاله اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إلى النيابة العامة للتحقيق.