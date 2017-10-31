وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي

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تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من إبراهيم الجعفري، وزير خارجية العراق، تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في ضوء اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في القاهرة، وأكدا على أهمية متابعة نتائج الزيارة وما اتفق عليه خلالها من تطوير وتعزيز للعلاقات بين البلدين.

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وأضاف أبو زيد أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال العلاقات القنصلية بين البلدين، وأهمية تحفيز التواصل بين الشعبين الشقيقين، والعمل على إزالة أية إجراءات معوقة قد تحد من تنفيذ الإلتزام المشترك بين الجانبين في هذا الصدد.