وزير الكهرباء: توقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية 2017

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قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إنه من المقرر توقيع عقود المحطة النووية، المقرر إنشاؤها في منطقة الضبعة بشمال البلاد، قبل نهاية العام الجاري، بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميجاوات.

وأضاف شاكر، في تصريح، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود تصميم المحطة، وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل، والصيانة وإدارة الوقود النووي.

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كانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقا، في 2015، تبني بمقتضاها روسيا محطة الطاقة النووية، وتقدم قرضا لمصر لتغطية تكلفة تشييدها.

وقال متحدث باسم شركة روساتوم النووية الروسية المملوكة للدولة، آنذاك، إنه من المتوقع اكتمال بناء المحطة التي ستكون الأولى في مصر بحلول عام 2022.