"طقوس واحتفالات".. منازل مصر اليونانية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "المنازل في مصر اليونانية الرومانية كأماكن لممارسة الطقوس"، يُلقيها الدكتور يسري عزت؛ أستاذ التاريخ والآثار المصرية في العصرين اليوناني الروماني بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم، أن المحاضرة ستلقي الضوء على المنازل خلال العصر اليوناني الروماني، والدور الذي كانت تؤديه ليس فقط كأماكن للإقامة بل أيضًا لممارسة الطقوس والشعائر الدينية والجنائزية، كما ستشير إلى فكرة استخدام المنازل كساحات للطقوس الاجتماعية كالمآدب وأعياد الميلاد والزواج.

ومن المقرر أن تتناول المحاضر اثنين من الطقوس التي كانت تؤدي أمام أبواب المنازل؛ أولها الأضاحي والتقدمات من الأسماك في اليوم التاسع من شهر توت – من الشهور القبطية- وتقديمات الخنازير في اليوم الخامس عشر من شهر بشنس، أما الثاني فيتمثل في طقس إشعال المصابيح المكرسة للإلهة "أثينا - نيت" حول المنازل في اليوم الثالث عشر من شهر بابه.