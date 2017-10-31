أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"طقوس واحتفالات".. منازل مصر اليونانية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"طقوس واحتفالات".. منازل اليونانية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

01:25 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان "المنازل في مصر اليونانية الرومانية كأماكن لممارسة الطقوس"، يُلقيها الدكتور يسري عزت؛ أستاذ التاريخ والآثار المصرية في العصرين اليوناني الروماني بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم، أن المحاضرة ستلقي الضوء على المنازل خلال العصر اليوناني الروماني، والدور الذي كانت تؤديه ليس فقط كأماكن للإقامة بل أيضًا لممارسة الطقوس والشعائر الدينية والجنائزية، كما ستشير إلى فكرة استخدام المنازل كساحات للطقوس الاجتماعية كالمآدب وأعياد الميلاد والزواج.

ومن المقرر أن تتناول المحاضر اثنين من الطقوس التي كانت تؤدي أمام أبواب المنازل؛ أولها الأضاحي والتقدمات من الأسماك في اليوم التاسع من شهر توت – من الشهور القبطية- وتقديمات الخنازير في اليوم الخامس عشر من شهر بشنس، أما الثاني فيتمثل في طقس إشعال المصابيح المكرسة للإلهة "أثينا - نيت" حول المنازل في اليوم الثالث عشر من شهر بابه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إطلاق استثمارات الشركات المبتكرة بـ"يوم ألمانيا" في مكتبة الإسكندرية

    أخبار

  • "بانوراما تاريخ مصر العسكري" في احتفالية بمكتبة الإسكندرية

    أخبار

  • مكتبة الإسكندرية تطلق نسخة تجريبية من محرك البحث "Discover@BA"

    أخبار

  • إطلاق برنامج دولي لرعاية فن الخط العربي بمكتبة الإسكندرية

    أخبار

إعلان

d08a94051a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - حطب يتصفح ملفات الرياضة المصرية.. في (خاص مع سيف)

خاص مع سيف - حطب يتصفح ملفات الرياضة المصرية.. في (خاص مع سيف)

وزير التعليم يبحث تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية مع «الجايكا»

وزير التعليم يبحث تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية مع «الجايكا»

مصر تدين قصف مدينة درنة الليبية

مصر تدين قصف مدينة درنة الليبية

محافظ البنك المركزي: مصر السادس عالميا في نمو الناتج القومي

محافظ البنك المركزي: مصر السادس عالميا في نمو الناتج القومي