حملة موسعة لإزالة إشغالات المقاهي والمحلات بدمياط - صور

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، بمحافظة دمياط، حملة موسعة أشرف عليها اللواء ياسر حفناوي رئيس الوحدة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق والشوارع الرئيسية والميادين، جرى خلالها ضبط 12 مخالفة لمحال تجارية ومقاهي وتشوينات على أراض زراعية.

تحرر عن ذلك المحاضر القانونية عقب إنذار المخالفين باتخاذ الإجراءات اللازمة حال تكرار المخالفات.

من جانبه، ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مشكلات الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة واللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية.

ووجه المحافظ بتوفير سيارة خاصة بالإدارة الهندسية طوال الأسبوع ومراجعة كافة المشكلات مع الوحدة الحسابية وإنشاء قواعد بيانات للتراخيص والمخالفات.

وأكد المحافظ، على ضرورة عمل برنامج موحد يضم رؤساء مراكز المعلومات لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتراخيص والمخالفات وقرارات الإزالة وكل ما يخص الإدارة الهندسية.