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الشرطة اليابانية تلقي القبض على رجل بعد العثور على أشلاء لـ9 جثث بشقته

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مصراوي Masrawy

الشرطة اليابانية تلقي القبض على رجل بعد العثور على أشلاء لـ9 جثث بشقته

01:15 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الشرطة اليابانية تلقي القبض على رجل بعد العثور على أشلاء لـ9 جثث بشقته

الشرطة اليابانية - ارشيفية

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اليابانية ألقت القبض اليوم الثلاثاء على رجل (27 عاما)، بعد العثور على أشلاء لتسع جثث مقطعة في شقته.

واعترف المشتبه به، ويدعى تاكاهيرو شيرايشي، بتقطيع الجثث داخل حمام غرفته، في مدينة زاما، على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب طوكيو، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الوطنية عن الشرطة.

وعثرت الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين على جثث ثماني نساء ورجل واحد داخل مبردات، أثناء قيامها بعملية بحث في شقة الرجل للاشتباه بتورطه في اختفاء امرأة شابة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الوطنية.

وأوضح التقرير أن الشرطة تشتبه أن الجثث بينها جثة لشابة مفقودة تبلغ من العمر 23 عاما.

واكتشفت السلطات أنه كان هناك تبادل لرسائل بين الشابة، وهي من مدينة هاتشيوجي التي تقع في منطقة طوكيو الكبرى، والرجل، عبر "تويتر"، بعد أن عبرت عن نوايا انتحارية عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الشابة قالت في 20 سبتمبر "أبحث عن شخص ما ينتحر معي".

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية أن لقطات كاميرات المراقبة الأمنية أظهرت المرأة الشابة، التي فقدت قبل نحو أسبوع، وهي تمشي برفقة الرجل بالقرب من محطة "جيه آر هاتشيوجي" وبالقرب من منزله في 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وقال بعض المقيمين في نفس المبنى السكني لوسائل الاعلام المحلية إنهم لاحظوا انبعاث روائح كريهة من غرفة الرجل تقريبا منذ شهر أغسطس الماضي.

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