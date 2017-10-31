أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

نتفليكس توقف مسلسل «هاوس أوف كاردز» بعد مزاعم تحرش بطله سبيسي

Google+ Print
نتفليكس توقف مسلسل «هاوس أوف كاردز» بعد مزاعم تحرش بطله سبيسي نتفليكس توقف مسلسل «هاوس أوف كاردز» بعد مزاعم تحرش بطله سبيسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت شركة نتفليكس أمس الإثنين إن مسلسل «هاوس أوف كاردز» السياسي الذي حقق صيتا هائلا سيتوقف بعد موسمه السادس الوشيك، بعد يوم من ادعاءات بسوء السلوك الجنسي ضد النجم كيفن سبيسي.

وأضافت الشركة في بيان أنها تواجه مشكلة عويصة، بسبب اتهام وجهه لسبيسي الممثل أنتوني راب الذي قال إن سبيسي به جنسيا في عام 1986، عندما كان عمر راب 14 عاما.

وقال سبيسي في رسالة من خلال حسابه على تويتر يوم أول من أمس الأحد، إنه "مصدوم بشدة" من سماع رواية راب للواقعة، التي قال إنه لا يتذكرها. وكتب أنه مدين لراب باعتذار شديد، عما قال إنه "سلوك غير لائق بشدة تحت تأثير السكر".

شاهد أيضا

ولم يتسن لـ"رويترز" على الفور الاتصال بممثل لسبيسي للتعليق.

اقرأ أيضا:

أخفى ميوله الجنسية 30 عامًا.. «سبيسي» يعترف: لدي لقاءات رومانسية مع رجال
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فصل عامل متهم تحرش بطالب داخل مدرسة في الخصوص

فصل عامل متهم تحرش بطالب داخل مدرسة في الخصوص

أولياء أمور بالقليوبية يتهمون عاملاً بالتحرش بأبنائهم في مدرسة ابتدائية

أولياء أمور بالقليوبية يتهمون عاملاً بالتحرش بأبنائهم في مدرسة ابتدائية

ندوات تثقيفية للتعريف بدور وحدة مناهضة التحرش في أسيوط

ندوات تثقيفية للتعريف بدور وحدة مناهضة التحرش في أسيوط

بالصور - أولياء أمور بالقليوبية يتهمون عاملا بالتحرش بأبنائهم في مدرسة ابتدائية

بالصور - أولياء أمور بالقليوبية يتهمون عاملا بالتحرش بأبنائهم في مدرسة ابتدائية