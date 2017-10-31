نتفليكس توقف مسلسل «هاوس أوف كاردز» بعد مزاعم تحرش بطله سبيسي

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قالت شركة نتفليكس أمس الإثنين إن مسلسل «هاوس أوف كاردز» السياسي الذي حقق صيتا هائلا سيتوقف بعد موسمه السادس الوشيك، بعد يوم من ادعاءات بسوء السلوك الجنسي ضد النجم كيفن سبيسي.

وأضافت الشركة في بيان أنها تواجه مشكلة عويصة، بسبب اتهام وجهه لسبيسي الممثل أنتوني راب الذي قال إن سبيسي تحرش به جنسيا في عام 1986، عندما كان عمر راب 14 عاما.

وقال سبيسي في رسالة من خلال حسابه على تويتر يوم أول من أمس الأحد، إنه "مصدوم بشدة" من سماع رواية راب للواقعة، التي قال إنه لا يتذكرها. وكتب أنه مدين لراب باعتذار شديد، عما قال إنه "سلوك غير لائق بشدة تحت تأثير السكر".

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ولم يتسن لـ"رويترز" على الفور الاتصال بممثل لسبيسي للتعليق.

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