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بالفيديو- مدرسة هندية تعلم طلابها الكتابة بكلتا اليدين في ذات الوقت.. والسبب

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مصراوي Masrawy

- مدرسة هندية تعلم طلابها الكتابة بكلتا اليدين في ذات الوقت.. والسبب

01:21 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

بالفيديو- مدرسة هندية تعلم طلابها الكتابة بكلتا اليدين في ذات الوقت.. والسبب

مدرسة هندية تعلم طلابها الكتابة بكلتا اليدين في ذا

كتب - هشام عواض:

ينقسم البشر ما بين جزء أكبر يستخدم اليد اليمنى في الكتابة، وجزء آخر يستخدم اليد اليسرى، إلا أن مدرسة صغيرة في الهند قررت أن يتعلم طلابها الكتابة بكلتا اليدين في ذات الوقت، حسب موقع "odditycentral" الأمريكي المختص بالمنوعات.

قررت مدرسة "فيينا فانداني" التي تقع في ولاية ماديا براديش الهندية، تطبيق نظام تعليمي خاص، يعتمد على تدريب الطلاب بالكتابة بكلتا اليدين في نفس اللحظة.

قال "فب شارما"، رئيس المدرسة، إن هذه الفكرة جاءته عندما قرأ أن أول رئيس للهند "راجندرا براساد" الذي يحبه ويقدره، كان يكتب بكلتا اليدين، وهو ما ألهمه بأن يكون طلابه مثله، ولهذا أخذ القرار بتعليم الطلاب بالكتابة بهذه الطريقة غير التقليدية.

وكان قد نشر موقع Scientific American العلمي، دراسة فنلندية تقول إن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة، يتمتعون بقدرات ومهارات في الرياضيات والذاكرة وأيضاً التحليلات العقلية أفضل من غيرهم. 

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مصراوي Masrawy

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بالفيديو- مدرسة هندية تعلم طلابها الكتابة بكلتا اليدين في ذات الوقت.. والسبب

بالفيديو- مدرسة هندية تعلم طلابها الكتابة بكلتا اليدين في ذات الوقت.. والسبب

بالفيديو- مدرسة هندية تعلم طلابها الكتابة بكلتا اليدين في ذات الوقت.. والسبب