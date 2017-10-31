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10 معلومات ربما لا تعرفها عن أصحاب الشعر الأحمر.. منها الحشرات تنجذب أكثر

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مصراوي Masrawy

10 معلومات ربما لا تعرفها عن أصحاب الشعر الأحمر.. منها الحشرات تنجذب أكثر

12:49 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

10 معلومات ربما لا تعرفها عن أصحاب الشعر الأحمر.. منها الحشرات تنجذب أكثر

10 معلومات ربما لا تعرفها عن أصحاب الشعر الأحمر.

كتبت - ريم ياسر:

يعد اللون الأحمر فى الشعر نادر الوجود، و لكن تشير بعض الدراسات إلى تميز ذوي الشعر الأحمر بصفات خاصة، ووفقًا لموقع "Blickamabend" هذه أهم الصفات لأصحاب الشعر الأحمر.

1- أشارت نتائج البحث إلى أن أصحاب الشعر الأحمر يختلف شعورهم بالألم، كذلك تعتبر ردة فعلهم أشد حساسية تجاه الإحساس بالسخونة والبرودة.

2- لا يتقدم أصحاب الشعر الأحمر في السن بل يتحول لون شعرهم إلى درجة أكثر بهتانًا كاللون الرملي أو إلى اللون الأبيض، لكن ليس لون الشيب الرمادي.

3- ينجذب الناموس و النحل بشكل أكبر إلى الأشخاص ذوي الشعر الأحمر.

4- نشرت الصحيفة البريطانية للسرطان دراسة توضح أن الرجل ذوي الشعر الأحمر أقل عرضة بنسبة 54% للإصابة بسرطان البروستات.

5- يحتاج أصحاب الشعر الأحمر إلى كمية أدوية تخديرية تزيد نسبتها بـ20% عن غيرهم أثناء العمليات الجراحية.

6- يقل عدد خصلات الشعر الأحمر عن غيره من الألوان الأخري، حيث يبلغ عدد الخصال الحمراء 90 ألفًا، بينما يحتوي الشعر الأشقر على 100 ألف خصلة، والشعر البني على 120 ألف.

7- تحتوي أسكتلندا على أكبر عدد من الأشخاص ذوي الشعر الأحمر في العالم بنسبة 13%، أي بمعدل 13 من كل 100 شخص، ثم تليها آيرلندا بنسبة 10%.

8- يتصف أصحاب الشعر الأحمر بالحزم والقوة و الصلابة.

9- يشيع لون العيون البني عند أصحاب الشعر الأحمر، بينما يمتلك عدد قليل جدًا من ذوى الشعر الأحمر زرقاء.

10- قيل قديمًا أن هتلر منع زاوج الأشخاص ذوي الشعر الأحمر في ألمانيا، وذلك لاعتقاده بأن ذلك سيؤدي إلى سوء النسل.

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