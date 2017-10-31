أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة في المحافظة

01:08 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

الإسكندرية - محمد البدري:

حدد أعضاء شعبة البقالة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، 7 مطالب بهدف ما وصفوه بتحسين منظومة التموين والتغلب على المعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع، بصورة تعود بالنفع على المستفيدين من المنظومة.

وقال مصطفى الضوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مطالب العاملين بالمجال تضمنت السماح لهم بشراء باقي السلع التموينية بمعرفتهم، وأن يقتصر حصولهم على الزيت والسكر من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى مناقشة اقتراح من البدالين التموينيين بأن يتم توريد السلع لهم بسعر المستهلك، وأن يجري تحويل هامش ربح لا يقل عن 10 % لهم على حساب البدالين التموينيين بالبنوك، وليس هامش ربح 2 % كما هو مقرر حاليًا.

وأشار إلى مطالب أعضاء الشعبة بصرف نقاط الخبز المتأخرة للبدالين التموينيين من الشهر الماضي، فضلًا عن زيادة مهلة سداد مبلغ ال 25 % تأمين للبدالين التموينيين التي أقرتها الوزارة لمدة 30 يومًا، وأن يتم عمل عقد بين البدال التمويني والوزارة.

ونوه الضوي بأن أعضاء شعبة البقالة ناقشوا ضرورة وجود ضامن لاسترداد مبلغ 25% تأمين الترشيح حال خروج البدال التمويني من المنظومة ولم يكمل، إضافة إلى عمل تسوية نقاط الخبز وغلق التسوية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وتحصيل المستحقات في اليوم الخامس والعشرين من الشهر.

وأكد رئيس الشعبة على مطلب الأعضاء بضرورة تغيير شركتي إصدار وإدارة الكروت الذكية المسؤولة عن ماكينات صرف المقررات التموينية، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية التي تعوق عمل منظومة الكروت الذكية ومنظومة التموين الجديدة، لا سيما في ظل عدم توفر خدمة صيانة جيدة، على حد قوله.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد كارثة العجمي.. الأمن يداهم محلات المواد البترولية "الخطرة" في

    أخبار

  • "تموين الإسكندرية" تداهم مجزرًا لذبح الحيوانات المريضة

    أخبار

  • ضبط عامل لذبحه الماشية المريضة بالإسكندرية

    أخبار

  • "مجمعات الإسكندرية": طرح 500 رأس ماشية وأطنان لحوم يوميًا بمناسبة

    أخبار

إعلان

eaa9326368.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: إعفاء 11 فئة من غرامات السلع التموينية والخبز لمدة 3 شهور

التموين: إعفاء 11 فئة من غرامات السلع التموينية والخبز لمدة 3 شهور

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

"بقالة الإسكندرية": 7 مطالب لتحسين منظومة التموين

"بقالة الإسكندرية": 7 مطالب لتحسين منظومة التموين

تضارب بين «التموين» و«الصناعات الغذائية» حول مصير أسعار السكر

تضارب بين «التموين» و«الصناعات الغذائية» حول مصير أسعار السكر