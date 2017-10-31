شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

الإسكندرية - محمد البدري:

حدد أعضاء شعبة البقالة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، 7 مطالب بهدف ما وصفوه بتحسين منظومة التموين والتغلب على المعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع، بصورة تعود بالنفع على المستفيدين من المنظومة.

وقال مصطفى الضوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مطالب العاملين بالمجال تضمنت السماح لهم بشراء باقي السلع التموينية بمعرفتهم، وأن يقتصر حصولهم على الزيت والسكر من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى مناقشة اقتراح من البدالين التموينيين بأن يتم توريد السلع لهم بسعر المستهلك، وأن يجري تحويل هامش ربح لا يقل عن 10 % لهم على حساب البدالين التموينيين بالبنوك، وليس هامش ربح 2 % كما هو مقرر حاليًا.

وأشار إلى مطالب أعضاء الشعبة بصرف نقاط الخبز المتأخرة للبدالين التموينيين من الشهر الماضي، فضلًا عن زيادة مهلة سداد مبلغ ال 25 % تأمين للبدالين التموينيين التي أقرتها الوزارة لمدة 30 يومًا، وأن يتم عمل عقد بين البدال التمويني والوزارة.

ونوه الضوي بأن أعضاء شعبة البقالة ناقشوا ضرورة وجود ضامن لاسترداد مبلغ 25% تأمين الترشيح حال خروج البدال التمويني من المنظومة ولم يكمل، إضافة إلى عمل تسوية نقاط الخبز وغلق التسوية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وتحصيل المستحقات في اليوم الخامس والعشرين من الشهر.

وأكد رئيس الشعبة على مطلب الأعضاء بضرورة تغيير شركتي إصدار وإدارة الكروت الذكية المسؤولة عن ماكينات صرف المقررات التموينية، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية التي تعوق عمل منظومة الكروت الذكية ومنظومة التموين الجديدة، لا سيما في ظل عدم توفر خدمة صيانة جيدة، على حد قوله.