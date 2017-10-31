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ضبط 54 طن "سردين" مجهول المصدر داخل ثلاجة في البحيرة

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مصراوي Masrawy

ضبط 54 طن "سردين" مجهول المصدر داخل ثلاجة في البحيرة

12:49 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت مباحث بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 54 طن سردين، مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالطريق الزراعي السريع، بمركز أبو حمص.

وألقت الحملة القبض على "ماهر. س. إ" 43 عامًا، المدير المسؤول عن الثلاجة، لحيازته الكمية المذكورة، بدون فواتير دالة على مصدرها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

من ناحية أخرى، ألقت الحملة القبض على "إسلام. ز. غ" صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات، بمدينة حوش عيسى لتجميع 400 لتر بنزين وسولار، مدعم لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، "هيثم. م. م" 37 عامًا، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات لتجميع 450 كيلو أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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