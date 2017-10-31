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مصرع شاب صعقا بالكهرباء أمام مدرسة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب صعقا بالكهرباء أمام مدرسة في بورسعيد

12:48 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

مصرع شاب صعقا بالكهرباء أمام مدرسة في بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء أمام مدرسة العاشر من رمضان الإعدادية بنين، بمنطقة بلال بن رباح.

استقبل مستشفى الزهور المركزي "محمد علي منير" 23 عامًا، جثة هامدة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية تسبب في وفاته في الحال.

تحرر المحضر اللازم، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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