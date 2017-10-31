الحرس المدني الإسباني يداهم مكاتب قوات شرطة كتالونيا

مدريد - (أ ش أ):

داهم الحرس المدني الإسباني، وهي قوة شبه عسكرية مكلفة بمهام الشرطة، اليوم الثلاثاء مكاتب تابعة لقوات الشرطة في إقليم (كتالونيا).

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن قوات الحرس المدني قامت بتفتيش ثمانية مكاتب للاتصالات متعلقة بالاستفتاء على الانفصال الذي تم إجراؤه في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وكان المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل مازا قد أعلن عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس إقليم (كتالونيا) المقال كارليس بويجديمونت والسياسيين المسئولين عن إعلان انفصال الإقليم عن إسبانيا /الجمعة/ الماضية، حيث سيتم التحقيق معهم بتهم التمرد وإشاعة الفتنة واختلاس الأموال العامة، فضلا عن تهم جنائية أخرى ذات صلة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي كان قد أعلن حل حكومة إقليم (كتالونيا) وفرض الحكم المباشر عليها وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم بموجب المادة 155 من الدستور الإسباني، وذلك بعد ساعات من تصويت البرلمان الكتالوني لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا.