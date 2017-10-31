مسؤول فلسطيني: قائد قوى الأمن سيمارس عمله قريبا بعد فشل محاولة اغتياله

كتب – محمد مكاوي:

كشف مسؤول فلسطيني في قطاع غزة، تطورات الحالة الصحية لقائد القوى الأمنية في القطاع اللواء توفيق أبو نعيم الذي تعرض لمحاولة اغتيال قبل أيام واصفا إياها بـ"ممتازة".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، إن "اللواء أبو نعيم بدأ في التعافي السريع وحالته الصحية ممتازة وسيمارس عمله بشكل طبيعي خلال أيام".

وأضاف البزم في اتصال هاتفي مع مصراوي من غزة، الثلاثاء، أن " التحقيقات في المحاولة الفاشلة لاغتيال أبو نعيم مازالت جارية ولا صحة لما تداوله بهذا الشأن".

وتعرض قائد قوى الأمن في غزة لجروح في تفجير عبوة ناسفة داخل سيارة كان يستقلها بصحبة أحد مرافقيه في حي النصيرات وسط القطاع يوم الجمعة الماضي.

اتهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إسرائيل بالوقوف وراء محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم.

جاء محاولة الاغتيال بعد أيام من رفض إسرائيل الاعتراف بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والتي تمت برعاية مصرية، إلا قبل اعتراف حماس إسرائيل ونزع سلاح المقاومة.