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التحفظ على 7 طن سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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مصراوي Masrawy

التحفظ على 7 طن سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

01:17 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

التحفظ على 7 طن سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، على كمية كبيرة من السلع التموينية المُدعمة؛ قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة قسم شرطة القُرين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية بضبط "أ.ص" تاجر تمويني؛ متهم بتجميع سلع تموينية دون وجود رصيد بها، وذلك بغرض بيعها في السوق السوداء.

جرى ضبط المتهم وبحوزته "6 طن سكر تمويني، و1725 زجاجة زيت تمويني، و130 كيلو دقيق بلدي مُدعم، و60 كيلو أرز" وتم التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14 جنح تموين القُرين لسنة 2017.

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