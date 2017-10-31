التحفظ على 7 طن سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية
التحفظ على 7 طن سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية
01:17 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، على كمية كبيرة من السلع التموينية المُدعمة؛ قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة قسم شرطة القُرين.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية بضبط "أ.ص" تاجر تمويني؛ متهم بتجميع سلع تموينية دون وجود رصيد بها، وذلك بغرض بيعها في السوق السوداء.
جرى ضبط المتهم وبحوزته "6 طن سكر تمويني، و1725 زجاجة زيت تمويني، و130 كيلو دقيق بلدي مُدعم، و60 كيلو أرز" وتم التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 14 جنح تموين القُرين لسنة 2017.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القبض على صاحب محل ذهب بحيازته عملات أجنبية في سوهاج
-
حبس 16 متهمًا في واقعة مقتل سيدة وإشعال النيران بـ 6 منازل بالشرقية
-
السيطرة على حريق التهم نصف فدان قش أرز بالشرقية (صور)
-
نيابة الزقازيق تُحقق في اتهام برلماني بالاعتداء على موظف عام
إعلان
إعلان