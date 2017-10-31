بالصور - محافظ السويس ورئيس شركة المياه يتفقدان محطة صرف عتاقة بعد تطويرها

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء السيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الثلاثاء، محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية بعتاقة.

وتابع اللواء السيد العشري، ومحافظ السويس، التوسعات التي شهدتها المحطة الكائنة بطريق "السويس – الأدبية"، حيث أجرت الهيئة القومية عمل توسعات بالأحواض وخطوط الدفع والتصريف ما زاد طاقتها من 130 ألف متر مكعب إلى 280 ألف متر مكعب من مياه الصرف المعالجة، بتكلفة 100 ميلون جنيه.

وقال اللواء العشري، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أجرت أعمال صيانة لجميع المعدات وبالمحطة، فضلًا عن أعمال التطوير والتوسعات، مع إصلاح أسطول السيارات، بهدف الاستفادة من إمكانيات السيارات المجهزة بالمحطة، واستخدامها في دعم شبكات الصرف بالأحياء.

وتابع اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الشركة القابضة لمياه الشرب بمدن القناة، والمهندس حمدي عبدالله، رئيس قطاع الشركة في السويس، إجراءات الصيانة التي أجريت للمعدات والتجهيزات الإضافية للشركة.

واستقبل اللواء حامد، اللواء العشري، بمكتبة صباح اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لتفقد وافتتاح عدة مشروعات صرف توقفت قبل 10 أعوام سبب عجز الميزانية، وتم إنجازها العام المالي المنصرم بتكلفة وصلت 700 مليون جنيه.

وأهدى اللواء حامد درع المحافظة لرئيس الهيئة لجهوده في إتمام المشروعات المعطلة في السويس.