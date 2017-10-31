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جامعة دمياط توافق على قبول التبرعات لإنشاء كلية الطب

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مصراوي Masrawy

جامعة دمياط توافق على قبول التبرعات لإنشاء كلية الطب

01:14 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

جامعة دمياط توافق على قبول التبرعات لإنشاء كلية الطب

الاجتماع

دمياط – محمد إبراهيم:

عقد الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حضره عمداء الكليات ومديري العموم وعدد من أعضاء هيئة التدريس أكد فيه ضرورة الالتزام بتوعية الطلاب باتباع السلوكيات الحميدة ونبذ العنف والتطرف والاهتمام بالالتزام في الحضور والمشاركة في الأنشطة الطلابية والتعريف بالتقاليد الجامعية.

ووافق مجلس الجامعة، على قبول تبرعات الأشخاص العاديين والاعتباريين لغرض إنشاء كلية الطب واستكمال مقوماتها دون أن يصرف منها أي أجور أو مكافآت، كما وافق على تعديل لوائح كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية لتتضمن محو أمية 4 أفراد من قبل كل طالب كشرط للتخرج مساهمة من الجامعة لمحو الأمية بمحافظة دمياط.

وقرر مجلس جامعة دمياط الاشتراك في اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الفرانكوفونية لتطوير أداء الجامعة في مجال العلاقات الأكاديمية الإقليمية والدولية، في الوقت الذي حظر فيه نشر العاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس أي ما يتعلق بشئون الجامعة في وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق من رئيس الجامعة.

وبيّن دعدور أنه جرى نقل محاضرات عدد من الأقسام بكليات الزراعة والتربية الرياضية والآداب إلى حرم الجامعة الجديد بمدينة دمياط الجديدة، موضحًا أن القاعات الجديدة مجهزة بكاميرات مراقبة.

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