أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط لحوم وأجبان فاسدة في حملة تموينية بأسواق دمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط لحوم وأجبان فاسدة في حملة تموينية بأسواق دمياط

01:04 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

ضبط لحوم وأجبان فاسدة في حملة تموينية بأسواق دمياط

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث بمديرية أمن دمياط، حملة موسعة، في حضور أعضاء لجنة التفتيش بمديرية التموين، لمراقبة المطاحن والمخابز والمستودعات وأسواق الإقليم، برئاسة الرائد رامي جلال، وضبطت "سمير.أ"، 59 عامًا، موزع غاز بمدينة كفر سعد، وتبين حيازته لأربع أسطوانات غاز منزلية مملوءة، وأنه يبيعها بأعلى من سعرها المقرر.

كما نجحت الحملة في ضبط "محمد.م"، 34 عامًا، صاحب مطعم بمدينة دمياط لاتهامه بحيازة كمية من اللحوم الفاسدة بلغت حوالي 22 كيلو جرام، وتبين أنها متغيرة الخواص بحسب تقرير الطب البيطري، كما جرى ضبط 450 كيلو جرام من منتجات الألبان تبين أن بها تغيرًا في الخواص الطبيعية، ما يدل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على 3 في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

    أخبار

  • القبض على مسجل خطر بحيازته 82 تذكرة "هيروين" في دمياط

    أخبار

  • ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط

    أخبار

  • ضبط 500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في بورسعيد

    أخبار

إعلان

6916f5841f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: إعفاء 11 فئة من غرامات السلع التموينية والخبز لمدة 3 شهور

التموين: إعفاء 11 فئة من غرامات السلع التموينية والخبز لمدة 3 شهور

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

شعبة البقالة بالإسكندرية: 7 مطالب لتحسين منظومة التموين في المحافظة

"بقالة الإسكندرية": 7 مطالب لتحسين منظومة التموين

"بقالة الإسكندرية": 7 مطالب لتحسين منظومة التموين

تضارب بين «التموين» و«الصناعات الغذائية» حول مصير أسعار السكر

تضارب بين «التموين» و«الصناعات الغذائية» حول مصير أسعار السكر