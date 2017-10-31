ضبط لحوم وأجبان فاسدة في حملة تموينية بأسواق دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط، حملة موسعة، في حضور أعضاء لجنة التفتيش بمديرية التموين، لمراقبة المطاحن والمخابز والمستودعات وأسواق الإقليم، برئاسة الرائد رامي جلال، وضبطت "سمير.أ"، 59 عامًا، موزع غاز بمدينة كفر سعد، وتبين حيازته لأربع أسطوانات غاز منزلية مملوءة، وأنه يبيعها بأعلى من سعرها المقرر.

كما نجحت الحملة في ضبط "محمد.م"، 34 عامًا، صاحب مطعم بمدينة دمياط لاتهامه بحيازة كمية من اللحوم الفاسدة بلغت حوالي 22 كيلو جرام، وتبين أنها متغيرة الخواص بحسب تقرير الطب البيطري، كما جرى ضبط 450 كيلو جرام من منتجات الألبان تبين أن بها تغيرًا في الخواص الطبيعية، ما يدل على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.