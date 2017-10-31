أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

طوارئ بميناء سفاجا لخروج 409 أطنان معدات لصالح "كيما" أسوان (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طوارئ بميناء سفاجا لخروج 409 أطنان معدات لصالح "كيما" أسوان (صور)

01:03 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    e0e63b5a3b.jpg

  • عرض 6 صورة

    a4e868320b.jpg

  • عرض 6 صورة

    30206df9ca.jpg

  • عرض 6 صورة

    6c1d328d22.jpg

  • عرض 6 صورة

    a72f04259b.jpg

  • عرض 6 صورة

    8c98f6256a.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- إيقاف أعمال البناء المخالف بـ 7 عقارات دون ترخيص بالإسكندرية

الألبوم التالى

بالصور- إيقاف أعمال البناء المخالف بـ 7 عقارات دون ترخيص بالإسكندرية

شمال سيناء- أشرف سويلم:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بميناء سفاجا، أمس الاثنين، استعدادًا لخروج 6 طرود معدات بإجمالي وزن 409 أطنان تتراوح ما بين 163 طنًا إلى 29 طنًا و أطوال تتراوح بين 25 مترًا إلى 4 أمتار، وعرض 4 أمتار، وارتفاع 6 أمتار، وتم تحميل الطرود على كساحات و تريلات مخصصة لاستيعاب الأوزان الكبيرة والأطوال المختلفة لصالح شركة "نوسكو" لزوم تجهيز مصنع كيما للكيماويات بأسوان.

وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفني والإجرائي وتم تحديد مسار لخروج الطرود من داخل الميناء حتى خروجها من البوابات المخصصة لخروج المهيئات بالتنسيق مع الشرطة والجمارك بالميناء.

كما تم إخطار مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور بسفاجا لفتح مسارات معينة لخروج الطرود والتنسيق حتى وصولها المصنع بأسوان لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظًا على البنية التحتية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وصول وسفر 1548 راكبًا لميناء سفاجا

    أخبار

  • وصول 8500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس

    أخبار

  • 3300 سائح يصلوا ميناء شرم الشيخ على متن سفينتين

    أخبار

  • موانئ البحر الأحمر توافق على إنشاء مخازن بميناء سفاجا لزيادة مواردها

    أخبار

إعلان

bb8b680459.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كتلة المستقبل اللبنانية: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة ضرورية

كتلة المستقبل اللبنانية: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة ضرورية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب