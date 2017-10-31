طوارئ بميناء سفاجا لخروج 409 أطنان معدات لصالح "كيما" أسوان (صور)

شمال سيناء- أشرف سويلم:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بميناء سفاجا، أمس الاثنين، استعدادًا لخروج 6 طرود معدات بإجمالي وزن 409 أطنان تتراوح ما بين 163 طنًا إلى 29 طنًا و أطوال تتراوح بين 25 مترًا إلى 4 أمتار، وعرض 4 أمتار، وارتفاع 6 أمتار، وتم تحميل الطرود على كساحات و تريلات مخصصة لاستيعاب الأوزان الكبيرة والأطوال المختلفة لصالح شركة "نوسكو" لزوم تجهيز مصنع كيما للكيماويات بأسوان.

وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفني والإجرائي وتم تحديد مسار لخروج الطرود من داخل الميناء حتى خروجها من البوابات المخصصة لخروج المهيئات بالتنسيق مع الشرطة والجمارك بالميناء.

كما تم إخطار مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور بسفاجا لفتح مسارات معينة لخروج الطرود والتنسيق حتى وصولها المصنع بأسوان لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظًا على البنية التحتية.