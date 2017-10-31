طالب يلجأ إلى حيلة اختطافه للالتحاق بالثانوية العامة في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لجأ طالب في شبرا الخيمة، إلى حيلة لإجبار والده على دخول الثانوية العامة، بعد إلحاق الأخير له بالتعليم الصناعي رغمًا عنه، حيث اختفى الطالب عقب خروجه من المدرسة، واختلق واقعة اختطافه رغبة منه في الالتحاق بالجامعة، واستكمال تعليمه أسوة بزملائه.

جرى العثور على الطالب، واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة على سبيل الضغط على والده، فيما تولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغًا من "م ع" 40 سنة سمسار عقارات بشبرا الخيمة، يفيد بتلقيه اتصالا تليفونيا من هاتف نجله "م" 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، حيث أخبره بمطاردة سيارة ملاكي سوداء اللون له عقب خروجه من المدرسة، واختطافه، وغلق الهاتف عقب ذلك.

وأضاف الأب في بلاغه، أنه تلقى رسالة على ذات الهاتف مفادها عدم إبلاغ الشرطة، وأنه سيجري إطلاق سراحه خلال يومين، ولم تتضمن الرسالة أي مساومات لمبالغ مالية.

وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام الحسيني رئيس مباحث المديرية، حيث تبين لأجهزة الأمن عدم صحة واقعة الخطف، وأن المتغيب خرج بمحض إرادته لإجبار والده على إلحاقه بالتعليم الثانوي العام، وأنه أثناء السير في تنفيذ خطة البحث ورد اتصال هاتفي على هاتف والده، من نجل المبلغ، مقررًا تواجده بجوار أحد الأكشاك بميدان الجيزة، وجرى إعادته بمعرفة أهليته.

وبمناقشة الابن اعترف باختلاق الواقعة لرغبته في الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام أسوة بزملائه ليلتحق بالجامعة، ورفض والده لذلك "حتى يعمل معه في أعمال السمسرة" واستمراره في التعليم الثانوي الصناعي، وأنه لجأ إلى تلك الحيلة كوسيلة ضغط على والده لإلحاقه بالثانوي العام.

تحرّر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.