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بالصور- إيقاف أعمال البناء المخالف بـ 7 عقارات دون ترخيص بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور- إيقاف أعمال البناء المخالف بـ 7 عقارات دون ترخيص بالإسكندرية

01:02 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي شرق الإسكندرية، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بـ 7 عقارات دون ترخيص، والتحفظ على معدات ومواد البناء وتحرير محاضر وغرامات للمخالفين.

وتأتى الحملة بناءً على توجيهات الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة قبل بيعها للمواطنين.

ووجه المحافظ بمحاسبة المخالفين وتحويل أي مقصر بالإدارة الهندسية للنيابة الإدارية، وتوقيع أقصى العقوبة عليه، مؤكدًا على ضرورة تطبيق أحكام القانون والقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تهدد أرواح المواطنين.

من جانبه، قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملة استهدفت العقارات أرقام 7 بشارع مسجد المهيمن، و19 شارع بطل السلام، وآخر بشارع خفاجة، و3 خلف مصنع جيفركس، و4 عقارات أخرى جميعها بقرية رابعة الناصرية.

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