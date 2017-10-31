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الرقابة الإدارية تواصل حملاتها في ٧٦ قرية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

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مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تواصل حملاتها في ٧٦ قرية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

01:13 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الرقابة الإدارية تواصل حملاتها في ٧٦ قرية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

هيئة الرقابة الإدارية

القاهرة- (أ ش أ):

واصلت هيئة الرقابة الإدارية حملاتها لليوم الثاني على التوالي لاستهداف القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية للتأكد من انتظام كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهدفت الحملات، ٧٦ قرية ومنطقة من المناطق والقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية من بينهم ٢٦ قرية ومنطقة على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على مدار يومين، للتأكد من جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والتي تشمل الخدمات التعليمية من المدارس والمعاهد والجمعيات الزراعية ومستودعات إسطوانات البوتاجاز ومكتب البريد والوحدات الصحية ومكاتب البريد والمكاتب التموينية ومحطات المياه وشبكات المياه والكهرباء.

وتضم كل حملة من تلك الحملات خبراء من الصحة والتموين والطب البيطري والزراعة لرصد الإيجابيات والسلبيات، ومحاولة إيجاد حلول فورية للمشاكل التي قد يعاني منها المواطن وتؤثر على حياته اليومية.

وتستهدف الحملات التأكد من انتظام العمل بالوحدات المحلية ومجالس المدن ومكاتب ، حيث حرص أعضاء الرقابة الإدارية على تفقد دفاتر الحضور والانصراف للعمال والموظفين بهذه الوحدات.

واستهدفت الحملات عددا من المدارس هذه القرى والمناطق للتأكد من انتظام العملية التعليمية وسلامة المنشآت التعليمية، والتأكد من تسليم المقررات والكتب المدرسية في موعدها وقياس مدى التزام المدرسين في الحضور وإلقاء الحصص المدرسية، فضلا على سؤال المواطنين لقياس مستوى رضاهم عن تلك الخدمات والتوجيه بحلها على الفور.

هذا المحتوى من

Asha

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