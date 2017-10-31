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رئيس "المترو" يكشف لمصراوي موعد استبدال ماكينات التذاكر

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مصراوي Masrawy

رئيس "المترو" يكشف لمصراوي موعد استبدال ماكينات التذاكر

01:12 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

أرشيفية

القاهرة- مصراوي:

قال المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الشركة استطاعت خلال الفترة الأخيرة تحسين الخدمة بالخطين الأول والثاني، وأن الهيئة تنفذ حالياً خطة شاملة لتطوير الخط الأول (المرج ـ حلوان) من خلال تجديد بنيته الأساسية وإنشاء ورش جديدة لاستيعاب القطارات، وشراء قطارات مكيفة جديدة وإعادة تأهيل القطارات العاملة بالخدمة .

وأوضح رئيس شركة المترو لمصراوي، أنه سيتم تشغيل بوابات الكارت الذكي الجديدة بمحطات الخط الأول للمترو، بعد انتهاء استبدال 50% من بوابات الدخول والخروج الإلكترونية القديمة الموجودة حاليا، ضمن مشروع الـ850 بوابة كارت ذكي جديدة متعاقد عليها مع شركة "تاليس كومينيكيش أند سيكيورتى" الفرنسية، لتحل محل البوابات القديمة بالخطين الأول والثاني.

وأشار "فضالي"، إلى الانتهاء من استبدال كافة بوابة الدخول الإلكترونية بجميع محطات الخط الأول، وتشمل 232 بوابة كارت ذكي جديدة ، وسيجري البدء في تركيب بوابات الخروج بمحطات الخط الأول نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من استبدال كافة بوابات الدخول والخروج الإلكترونية القديمة بمحطات الخطين الأول والثاني ليحل محلها البوابات الجديدة نهاية شهر مارس المقبل.​

 

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مصراوي Masrawy

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