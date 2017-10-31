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برلمانية: الإعلانات التقليدية ليست كافية للترويج للمنتج السياحي

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مصراوي Masrawy

برلمانية: الإعلانات التقليدية ليست كافية للترويج للمنتج السياحي

01:10 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

برلمانية: الإعلانات التقليدية ليست كافية للترويج للمنتج السياحي

سحر طلعت مصطفى

كتب- أحمد علي:

‏أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بنتائج ورشة العمل المصرية اليابانية، التي تم عقدها تحت عنوان "تطوير المتحف الكبير والمناطق السياحية"، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وهشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسفير الياباني بالقاهرة "تاكيهيرو كاجاوا"، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، والدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، فضلًا عن عدد من قيادات القطاع السياحي بمصر.

وأكدت "مصطفى"، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، سوف تدرس نتائج وتوصيات ورشة العمل المصرية اليابانية؛ من أجل التنفيذ الدقيق لكل ما يتعلق بتطوير المتحف المصري الكبير والمناطق السياحية، وبحث خطط وبرامج الترويج سياحياً من أجل جذب السياحة العالمية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لم يعد كافياً الاعتماد على إعلانات تقليدية على القنوات التليفزيونية الشهيرة، للترويج للمنتج السياحي.

وتابعت النائبة سحر طلعت، أن الوفد الياباني سيزور البرلمان؛ لمناقشة سُبل التعاون تفصيلياً وإمكانية الدعم الياباني لملف السياحة المصري، سواء في دعم المتحف المصري الكبير أو دعم إستراتيجية السياحية في إطار رؤية ٢٠٣٠.

وأردفت إن مجلس النواب يتعامل مع ملف السياحة باهتمام خاص؛ لأنها هي قاطرة التنمية الاقتصادية المصرية، وبحاجة للاستفادة من تجارب الدول الكبيرة في النشاط السياحي لتطوير آليات التسويق السياحي بطرق علمية مبتكرة توظف ثورة المعرفة والتقنيات الحديثة.​

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