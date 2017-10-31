محمد شاكر: 90% من شكاوى فواتير الكهرباء غير سليمة
محمد شاكر: 90% من شكاوى فواتير الكهرباء غير سليمة
12:53 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
كتب- محمد غايات:
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن 90% من شكاوى فواتير الكهرباء غير سليمة، وهو ما يثبت عقب مقارنة استهلاك الشاكين بالشهور السابقة، وزيادة التسعيرة.
وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أن الوزراة تتوسع حاليًا في مجال العدادات الذكية لتحقيق قراءات سليمة، فضلًا عن العمل على زيادة عدد قارئي العدادات إلى ٩٠٠٠ قاريء، على أن يتم تعيينهم من قبل الشركة المعنية، لافتًا إلى أن الحكومة لن تتحمل موازنتهم.
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