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وزير النقل لمصراوي: "لما جيت الوزارة مابقتش طيب خالص"

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مصراوي Masrawy

وزير النقل لمصراوي: "لما جيت الوزارة مابقتش طيب خالص"

12:49 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

القاهرة – مصراوي:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه يطبق مبدأ الثواب والعقاب على كل العاملين داخل الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وتابع: "لما بتكون فاهم هندسة بتعرف تقيم الخطأ ولا تتسرع في الحكم على الناس".

وفي رده على سؤال لمصرواي حول ما يتردد عن كونه "وزير طيب" علق عرفات، قائلًا: "لما جيت الوزارة مابقتش طيب خالص"، مؤكدًا أنه عقب كل كارثة تحدث داخل الوزارة، اعتاد الرأي العام اتخاذ قرارات مفاجئة بفصل "فلان" واستبعاد "علان"، واستطرد "إحنا اعتدنا على قرارات الفصل واللي يخطئ ندبحه ونفصله ".

وأضاف وزير النقل، من الممكن أن أذبح المقصر والمخطئ بطريقة أخرى، متابعًا: "أنا التحدي بتاعي أن أجبر اللي قدامي يمشي زي ما أنا عايز"، والثواب والعقاب لا يعني بالضرورة إقالة رئيس هيئة وتعيين آخر، وقال: "لو أنا شاطر أخلي رئيس الهيئة يمشي وفقًا لرؤيتي، ولو فشل يبقى أنا اللي فاشل، وأنا باحاسب المخطئ وأجيبه مرة واتنين والتالتة لازم يمشي".​

 

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مصراوي Masrawy

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