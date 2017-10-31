الزراعة: الأردن ترفع الحظر عن استيراد البطاطس المصرية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة المملكة الأردنية الهاشمية على رفع الحظر عن استيراد بطاطس المائدة المصرية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن ذلك يأتي تكليلًا للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري؛ للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية بالخارج وفتح أسواق جديدة لمصر بالدول المختلفة.

وأوضح البنا، أنه تم التنسيق مع الجانب الأردني ليتم الاستيراد من المناطق الخالية من مرض العفن البني، والمعتمدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن إرفاق نتيجة الفحص المعملي وشهادة تحليل العينات المعتمدة من مصر مع الشحنة، والتي تثبت خلو الشحنة من بكتريا العفن البني.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية، اتخذت قرارًا بتعليق استيراد البطاطس المصرية يونيو 2016، حتى نجحت مفاوضات وزارة الزراعة المصرية معها لإلغاء هذا القرار.

كما أعلنت الوزارة الأسبوع قبل الماضي موافقة دول: "الإمارات، الكويت، والبحرين، على رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة.