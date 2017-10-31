مصدر بالداخلية يكشف حقيقة القبض على "جاسوس" مأمورية الواحات

قال المصدر أن الصورة المتداولة منذ عام 2013

كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، حقيقة انتشار صورة متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن القبض على المتهم بإبلاغ موعد مأمورية الواحات للإرهابين، وبحوزته خريطة وجهاز لاسلكي، الذي أسفر عن سقوط 16 شهيدًا من رجال الشرطة.

ونفي المصدر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، ما نشرته المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي (فيس بوك – توتير)، بإلقاء القبض على المتهم، قائلاً: "لا صحة لذلك"، موضحًا إلى أن الصورة المتداولة منذ عام 2013، حيث تم إلقاء القبض على احد المتهيمن في قضايا إرهاب.

وطالب المصدر من وسائل الاعلام تحري الدقة، قبل نشر أي أخبار خاصة بزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأكد المصدر أنه في حالة القبض على أي متهم سيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الوزارة.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت الجمعة الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية)،

وأجرى وزير الداخلية حركة نقل شملت عدد من القيادات الأمنية، تحريك اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.

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