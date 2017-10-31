أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصدر بالداخلية يكشف حقيقة القبض على "جاسوس" مأمورية الواحات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر بالداخلية يكشف حقيقة القبض على "جاسوس" مأمورية الواحات

01:13 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

قال المصدر أن الصورة المتداولة منذ عام 2013

كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، حقيقة انتشار صورة متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن القبض على المتهم بإبلاغ موعد مأمورية الواحات للإرهابين، وبحوزته خريطة وجهاز لاسلكي، الذي أسفر عن سقوط 16 شهيدًا من رجال الشرطة. 

ونفي المصدر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، ما نشرته المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي (فيس بوك – توتير)، بإلقاء القبض على المتهم، قائلاً: "لا صحة لذلك"، موضحًا إلى أن الصورة المتداولة منذ عام 2013، حيث تم إلقاء القبض على احد المتهيمن في قضايا إرهاب.

 وطالب المصدر من وسائل الاعلام تحري الدقة، قبل نشر أي أخبار خاصة بزعزعة أمن واستقرار الوطن. 

وأكد المصدر أنه في حالة القبض على أي متهم سيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الوزارة. 

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت الجمعة الماضي، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 16شرطيًا وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيًا-(حسب بيان الداخلية)، 

وأجرى وزير الداخلية حركة  نقل شملت عدد من القيادات الأمنية،  تحريك اللواء محمود شعراوي رئيس جهاز الأمن الوطني من منصبه، واللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري، رئيس جهاز الأمن الوطني بالجيزة، واللواء مجدي أبو الخير، مدير إدارة العمليات الخاصة بإدارة الأمن المركزي.

تعرف على كل ما تريد معرفته عن حادث الواحات.. اضغط هنا

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • " السجون": الكشف الطبي على 5631 نزيلا بمختف السجون خلال شهرين

    أخبار

  • "الداخلية": ضبط أحد قيادات الجماعة الإسلامية لهروبه من تنفيذ حكم بالمؤبد

    أخبار

  • الداخلية تعلن موعد ارتداء الزي الشتوي للضباط والأفراد

    أخبار

  • من هو "ثعلب الداخلية" الجديد الذي عُين رئيسا للأمن الوطني؟

    أخبار

إعلان

e34b3a2b4a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية