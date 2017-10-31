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بالفيديو.. طرق بسيطة لتلميع "خلاطات" الحمام بمواد متوفرة في منزلك

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مصراوي Masrawy

.. طرق بسيطة لتلميع "خلاطات" الحمام بمواد متوفرة في منزلك

12:52 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

طرق بسيطة لتلميع "خلاطات" الحمام بمواد متوفرة في م

كتب - هشام عواض:

تتعرض صنابير المياه (الخلاطات) في الحمام إلى ترسب الأوساخ عليها والبقع البيضاء، مما يجعل عملية التنظيف صعبة ومكلفة أيضاً، وهناك طرق بسيطة لتنظيفها بشكل سريع وفعّال وبمواد متوفرة في منزلك، بحسب موقع "tiphero"، المختص بأمور المنزل والتنظيف.

- الخل
ما تحتاجينه هو كوب واحد من الخل الأبيض، وقطعة قماش وإسفنجة.
قومي بسكب الخل على الأماكن التي تريدين تنظيفيها، ثم ضعي قطعة القماش حول الصنبور، واسكبي الخل عليها حتى تتشرب بشكل كامل، واتركيها لمدة ساعة، ثم افركي الصنبور بالأسفنجة جيدًا، وستلاحظين اختفاء البقع البيضاء والحصول على صنبور لامع.

- الكلور
ما تحتاجينه لتر ماء و ملء غطاء واحد من الكلور وملعقة نشادر.
اضيفي الكلور إلى لتر الماء، ثم اضيفي ملعقة صغيرة من النشادر، وافركي الخلاطات جيدًا، وستلاحظين أن الخلاطات اكتسبت لمعانًا وبريقًا كأنها جديدة.

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مصراوي Masrawy

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