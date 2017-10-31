مدير أمن قنا يتفقد مركز شرطة نجع حمادي ومعسكر الأمن
مدير أمن قنا يتفقد مركز شرطة نجع حمادي ومعسكر الأمن
12:53 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
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قنا - عبدالرحمن القرشي:
تفقد اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، ديوان مركز شرطة نجع حمادي، وقوات أمن قطاع شمال قنا، اليوم الثلاثاء، للوقوف على مدى يقظة وجاهزية القوات لمواجهة الظروف الراهنة.
و تفقد العياط النوبتجية والحجز والسجن المركزي لمركز شرطة نجع حمادي، وشدد على ضرورة اليقظة التامة، وتلقى كافة بلاغات المواطنين وسرعة فحصها واتخاذ اللازم حيالها.
وتفقد تشكيل قوات الأمن بقطاع الشمال والتقى بالمجندين وتفقد غرف الإعاشة وقاعات الطعام للاطمئنان على الأحوال المعيشية لهم كما شدد على التدريب المستمر والمكثف حتى تكون القوات على أهبة الاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة.
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