وزير النقل: قطارات السكك الحديدية كلها "قديمة" باستثناء 212 عربة فقط

القاهرة – مصراوي:

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السفير الإيطالي بالقاهرة "جيامباولو كانتيني"؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء مستشارو الوزير للتعاون الدولي والاستثمار، ومعاون الوزير للسكك الحديدية والمترو.

وأكد وزير النقل، أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في كافة قطاعاته، مشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في كافة مجالات النقل بالمناطق اللوجيستية – الطرق - الأنفاق – خطوط السكك الحديدية الجديدة التي سيتم إنشاؤها.

وأضاف الوزير، أن السكك الحديدية تحظى باهتمام بالغ؛ نظرًا لأهمية المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً، لافتًا أنه يتم حالياً تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديثها لتحسين الخدمة المقدمة للركاب .

وتطرقت المباحثات، إلى الحديث عن العرض الإيطالي لهيئة السكك الحديدية، والخاص بتوريد عربات سكك حديدية جديدة، وأوضح "عرفات" أن الأسطول الحالي للسكك الحديدية قديم باستثناء الـ212 عربة التي تم إضافتها خلال الـ4 سنوات السابقة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك عروضًا خاصة بتوريد عربات جديدة للسكك الحديدية مقدمه من عدة دول وسيتم دراسة كل عرض بدقة بالغة والاختيار وفق إجراءات تتسم بالشفافية، وسيكون معيار الاختيار أفضل العروض بالنسبة لمصر (التي تسمح بتنفيذ المشروع في أقل زمن ممكن - معدلات التوريد – الجودة – التكلفة – التمويل الميسر- نسبة التصنيع المحلي).

واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل بين الجانبين المصري والإيطالي لعرض كافة المشروعات الاستثمارية في مجال النقل بمصر التي يمكن للشركات الإيطالية الاستثمار فيها.