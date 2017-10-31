أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير النقل: قطارات السكك الحديدية كلها "قديمة" باستثناء 212 عربة فقط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير النقل: قطارات السكك الحديدية كلها "قديمة" باستثناء 212 عربة فقط

01:01 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

القاهرة – مصراوي:

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السفير الإيطالي بالقاهرة "جيامباولو كانتيني"؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء مستشارو الوزير للتعاون الدولي والاستثمار، ومعاون الوزير للسكك الحديدية والمترو.

وأكد وزير النقل، أن قطاع النقل في يشهد تطورًا كبيرًا في كافة قطاعاته، مشيرًا إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في كافة مجالات النقل بالمناطق اللوجيستية – الطرق - الأنفاق – خطوط السكك الحديدية الجديدة التي سيتم إنشاؤها.

وأضاف الوزير، أن السكك الحديدية تحظى باهتمام بالغ؛ نظرًا لأهمية المرفق الذي يخدم ملايين الركاب يومياً، لافتًا أنه يتم حالياً تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديثها لتحسين الخدمة المقدمة للركاب .

وتطرقت المباحثات، إلى الحديث عن العرض الإيطالي لهيئة السكك الحديدية، والخاص بتوريد عربات سكك حديدية جديدة، وأوضح "عرفات" أن الأسطول الحالي للسكك الحديدية قديم باستثناء الـ212 عربة التي تم إضافتها خلال الـ4 سنوات السابقة.

وأشار الوزير، إلى أن هناك عروضًا خاصة بتوريد عربات جديدة للسكك الحديدية مقدمه من عدة دول وسيتم دراسة كل عرض بدقة بالغة والاختيار وفق إجراءات تتسم بالشفافية، وسيكون معيار الاختيار أفضل العروض بالنسبة لمصر (التي تسمح بتنفيذ المشروع في أقل زمن ممكن - معدلات التوريد – الجودة – التكلفة – التمويل الميسر- نسبة التصنيع المحلي).

واتفق الطرفان على عقد ورشة عمل بين الجانبين المصري والإيطالي لعرض كافة المشروعات الاستثمارية في مجال النقل بمصر التي يمكن للشركات الإيطالية الاستثمار فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير النقل لمصراوي: "لما جيت الوزارة مابقتش طيب خالص"

    أخبار

  • ​رئيس الوزراء يجتمع بوزير النقل لمناقشة خطة تطوير السكك الحديد

    أخبار

  • وزيرا النقل والتعاون الدولي يوقعان اتفاقية منحة مساعدات لتأهيل ترام

    أخبار

  • جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة مترو جمال عبدالناصر

    أخبار

إعلان

577ae981fe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - حطب يتصفح ملفات الرياضة المصرية.. في (خاص مع سيف)

خاص مع سيف - حطب يتصفح ملفات الرياضة المصرية.. في (خاص مع سيف)

وزير التعليم يبحث تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية مع «الجايكا»

وزير التعليم يبحث تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية مع «الجايكا»

مصر تدين قصف مدينة درنة الليبية

مصر تدين قصف مدينة درنة الليبية

محافظ البنك المركزي: مصر السادس عالميا في نمو الناتج القومي

محافظ البنك المركزي: مصر السادس عالميا في نمو الناتج القومي