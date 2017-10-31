سائق وعاطل وراء سرقة نقود طالب بطريق (NA) بمدينة نصر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على سائق وعاطل، لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من طالب أثناء سيره بطريق"NA "بمدينة نصر.

البداية أثناء مرور قول أمني بطريق NA، وبصحبتهم القوة المرافقة استغاث بهم "عمرو. ع" 23 سنة، طالب بمودرن أكاديمي، وقرر بأنه حال تواجده بطريق NA مترجلاً اقتربت منه سيارة (لم يتمكن من التقاط أرقامها) يستقلها شخصان طلب منه أحدهم تغير مبلغ مالي للعملات الصغيرة (فكة)، وحال قيامه بإخراج ما بحوزته من مبالغ قام بخطفه من يده وفروا هاربين.

بتتبع خط سير هروب المتهمان ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للسيارة أمكن ضبطهما، وتبين أنهما كلا من "عمرو ا" 31 سنة، سائق، و"غريب ع" 23 سنة، عاطل، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه 500 جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق، جاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.