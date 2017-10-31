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الأمن ينجح في إحباط محاولة لترويج 1000 تذكرة هيروين بالمعادي

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مصراوي Masrawy

الأمن ينجح في إحباط محاولة لترويج 1000 تذكرة هيروين بالمعادي

12:51 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الأمن ينجح في إحباط محاولة لترويج 1000 تذكرة هيروين بالمعادي

المتهمان

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
أحبط رجال إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة محاولة عاطلان لترويج 1150 تذكرة هيروين بمنطقة المعادي، وألقوا القبض على عاطلين أخفوا الهيروين داخل سيارتهما الملاكي.

وردت معلومات للعميد مصطفى غالب مدير إدارة مكافحة المخدرات، تفيد أن كلاً من "وائل ر ك، 31 سنة، عاطل"، و"محمد. ع ع 36 سنة، عاطل"، يزاولان نشاطاً غير مشروعاً في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض على المتهمين.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما اثناء استقلالهما السيارة رقم ي ر ج 523 ماركة BYD فضي اللون "ملك المتهم الثاني " وبحوزتهما 1150 تذكرة هيروين، وزنت كيلو و150 جرام، ومبلغ 5550 جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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