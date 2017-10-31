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المعارضة السورية: مقتل 5 أشخاص في قصف طال مدرسة شرق دمشق

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مصراوي Masrawy

المعارضة السورية: مقتل 5 أشخاص في قصف طال مدرسة شرق دمشق

12:39 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

المعارضة السورية: مقتل 5 أشخاص في قصف طال مدرسة شرق دمشق

حلب - (د ب أ):

أفادت المعارضة السورية بمقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 15 آخرين بجروح في قصف طال مدرسة في بلدة جسرين شرق العاصمة دمشق الْيَوْم الثلاثاء .

وقال مصدر في الدفاع المدني في الغوطة الشرقية، التي تسيطر عليها المعارضة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) :"قتل مدنيان وثلاثة أطفال وأصيب 15 آخرون في قصف مدفعي من القوات الحكومية السورية على مدرسة ابتدائية في بلدة جسرين بالغوطة الشرقية".

وأضاف المصدر أن "قذائف أخرى سقطت على منازل البلدة ما أدى لجرح عدد من المدنيين وحدوث أضرار مادية كبيرة ".

ووسعت القوات الحكومية السورية قصفها المدفعي الْيَوْم على مناطق شرق العاصمة دمشق حيث قصفت مدينة دوما وبلدات جسرين ومسرابا .

 

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مصراوي Masrawy

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