اتهمتها بطعنها في شرفها.. قاتلة حماتها بالبحيرة تمثل جريمتها أمام النيابة (صور)
اتهمتها بطعنها في شرفها.. قاتلة حماتها بالبحيرة تمثل جريمتها أمام النيابة (صور)
12:42 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
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البحيرة – أحمد نصرة:
أجرت نيابة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار أحمد البيلي وكيل النائب العام، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية لمسرح جريمة قتل ربة منزل في العقد السادس من عمرها، على يد زوجة نجلها، بعد ذبحها بسكين أثناء نومها بسبب خلافات بينهما.
واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بارتكابها الواقعة تفصيليًا، وأكدت على ذبحها المجني عليها بسلاح أبيض كان بحوزتها، محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك للتشهير بها بسوء السمعة والسلوك.
ترجع الواقعة إلى بلاغ من الأهالي بالعثور على سيدة تدعى "خديجة.م.م" 54 عامًا، مقتولة بمنزلها بحي الشرق بمدينة وادي النطرون، وبها آثار جرح عميق بالرقبة وجروح طعنية وقطعية بالرأس والساقين، وقطع بالأذن اليسرى.
وبعد أن أشارت أصابع اتهام الأهالي إلى العمالة الوافدة للعمل في الأنشطة الاستثمارية بالمدينة، جاءت تحريات المباحث لتكشف المفاجأة، فتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة نجل المجني عليها "هالة.ع.ع" 32 عامًا، ربة منزل، بسب خلافات أسرية بينهما.جرى ضبط المتهمة والسلاح المستخدم، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتعديها على المجني عليها بسكين، وضربها على رأسها أثناء نومها حتى فارقت الحياة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، زادت حدتها بسبب تدخل المجني عليها في حياتها الزوجية، والتشهير بها بسوء السمعة والسلوك.تحرر المحضر رقم 2359 إداري مركز وادي النطرون لسنة 2017، وجرى العرض على النيابة العامة.
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