القبض على 6 تجار مخدرات في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 تجار مخدرات، للاتجار في الهيروين والحبوب المخدرة، على نطاق واسع، وأحيلوا جميعًا للنيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، إخطارًا من العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بالقيام بحملة مكبرة على دائرة قسم أول شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط 6 تجار مخدرات، وهم "محمود. ع" 20 عامًا، وبحيازته 49 قرصًا مخدرًا وسلاح أبيض ومبلغ مالي، و"عصام. م" 32 عامًا، عاطل، وبحيازته كمية من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي، و"أحمد. ف" 22 عامًا، عاطل، وبحيازته 50 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالي 255 جنيهًا، وهاتف محمول وسلاح أبيض ( كتر) بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "ممدوح. ر" 29 عامًا، عاطل، وبحيازته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 120 جرامًا، ومبلغ مالي 345 جنيهًا، و"عمرو. م" 31 عامًا، عاطل، وبحيازته 90 جرام هيروين، ومبلغ مالي 680 جنيهًا، و"محمد. ط" 32 عامًا، عاطل، وبحيازته كمية من الحشيش ومبلغ مالي 355 جنيهًا، وهاتف محمول بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابه التحقيق.