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قرار بإغلاق مركز ولادة مخالف في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

قرار بإغلاق مركز ولادة مخالف في الإسماعيلية

12:40 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

قرار بإغلاق مركز ولادة مخالف في الإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالغلق الإداري لمركز طبي للولادة، مملوك للطبيب "أحمد. ع. ع" الكائن بأبو عطوة شارع أبو شحاتة، لوجود مخالفات حيث لا يوجد عقد نفايات ولا يوجد سياسة لفصل النفايات ولا مكان مخصص للنفايات.

وكان كتاب مديرية الصحة والسكان إدارة العلاج الحر، أوصى بأغلاق المركز المخالف، لعدم اتباعه سياسة التعقيم والتطهير وإعادة معالجة الآلات والمفروشات، كما أن حجرة العمليات غير مطابقة للمواصفات وتمثل خطرًا داهمًا وبها بلكونة على الشارع والأجهزة بها صدأ.

وكشفت التقارير، عن وجود كراتين وأنابيب أوكسجين صدئة، ولا يوجد مكان للإفاقة ولاحوض للتعقيم ولا خط صرف لحجرة العمليات، كما يوجد عيادة بالدور الأول غير مرخصة.

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