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بعد كارثة العجمي.. الأمن يداهم محلات المواد البترولية "الخطرة" في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بعد كارثة العجمي.. الأمن يداهم محلات المواد البترولية "الخطرة" في الإسكندرية

12:28 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

شن ضباط مباحث والتجارية الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة على محلات زيوت ومواد بترولية بمناطق العامرية والرمل وسيدي جابر، تشكل خطرًا داهمًا على حياة القاطنين بالمناطق السكنية المحيطة بهم، وذلك لعدم مراعاتهم شروط الأمن الصناعي والحريق.

وأصيب 17 شخصًا في حريق هائل بمصنع بويات بمنطقة العجمي، بينهم 4 من رجال الحماية المدنية، يوم الخميس الماضي، ما استدعى إخلاء مدرستين ومستشفى و3 عقارات كإجراء احترازي.

وألقت القوات المشاركة في الحملة القبض على "ج. ن. أ" 34 عامًا، صاحب مخزن أسطوانات بوتاجاز، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وضبط بالمخزن 121 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة سعة 12.50 كيلو متر، و6 أسطوانات فييتا صغيرة والمحظور تعبئتها بغاز البوتاجاز، ما يعد خطرًا داهمًا على القاطنين بالمنطقة السكنية المحيطة.

وفي منطقة الرمل، ألقى القبض على "ع. م. ع" المدير المسؤول عن محل زيوت سيارات، دون ترخيص، وضبط بالمحل 32 عبوة بإجمالي وزن 640 لتر بنزين، يقوم بطرحهم للبيع بأزيد من السعر الرسمي، دون مراعاة شروط الأمن الصناعي والحريق.

بينما نجحت قوات الأمن في القبض على "م. ع. أ" 60 عامًا، عاطل، مستقلاً سيارة فنطاس بدائرة قسم شرطة سيدي جابر محملة بـ 240 لتر سولار مدعم يقوم بطرحه للبيع بأزيد من السعر الرسمي وبدون مراعاه شروط الأمن الصناعي والحريق.

حُررت محاضر جنح أمن دولة طوارئ بأقسام شرطة أول العامرية وثان الرمل وسيدي جابر، وجاري العرض على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

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