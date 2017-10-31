مأمور ضرائب يسرق 186 ألف جنيه لإتمام زواجه في عابدين

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز سرقة مبلغ مالي من خزينة مكتب ضرائب عابدين، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مأمور ضرائب.

تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من "محمد. ك" 42 سنة، أمين خزينة بمكتب ضرائب عابدين، بأنه حال توجهه لقضاء فريضة صلاة الظهر، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالي186 ألف و239 جنيه من داخل درج المكتب الخاص به، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال لمحل الواقعة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى " منيرة س" 23 سنة، عاملة نظافة بمكان الواقعة -شاهدة رؤية-والتي قررت بمشاهدتها" محمد م" 27 سنة، مأمور حجز بمأمورية ضرائب عابدين، عقب خروجه من المكتب حاملا كيس بلاستيك أصفر اللون وانصرافه من العمل وعودته بعد فترة قصيرة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت أحداها عن ضبطه وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، أيدها وأعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية ورغبته في الزواج استغل عدم تواجد المبلغ بمكتبه وقام بالقفز من أعلي الحاجز الحديدي الخاص بمكتب الخزينة واستولى على المبلغ المالي وفر هاربا.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي لدي خطيبته" دينا ز" 26 سنة، مدرسة، والتي نفت علمها بأن المبلغ المالي من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.