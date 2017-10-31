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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني جهود تحقيق المصالحة الوطنية

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني جهود تحقيق المصالحة الوطنية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني جهود تحقيق المصالحة الوطنية

التحرير

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التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني للتنوع الديني والثقافي والتعايش السلمي في الشرق الأوسط، في العاصمة اليونانية أثينا.

وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية وسبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب عن تهنئته لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام، مشيرا إلى أهمية جني ثمار إتمام عملية المصالحة على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة من خلال تمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها، بالإضافة إلى الاسهام في وقف الانقسام والتشرذم الفلسطيني، ما يصب في صالح الشعب الفلسطيني.

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وأضاف أبو زيد، أن شكري أعرب عن تطلعه لأن تسهم المصالحة الفلسطينية في الدفع قدما بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، ما يساعد في إنجاح الجهود الدولية في هذا الصدد.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن خالص التعازي في شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي، موجها الشكر للجهود المصرية لإتمام عملية المصالحة، وتعويل الجانب الفلسطيني دائما على الدور المصري لتجاوز أية تحديات تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيق بنوده، فضلا عن التصدي لأية محاولات لإفشال الاتفاق.

وأشار المالكي إلى قلق الجانب الفلسطيني من استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والسعي لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع في مدينة القدس.

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التحرير

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