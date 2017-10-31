رغم استقرارها في سوق الجملة.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالتجزئة "انفوجراف"

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم ارتفاع ملحوظ بسوق التجزئة رغم استقرارها بأسواق الجملة على النحو المبين بالجدول التالى:

واحتل البرقوق المرتبة الأولى فى الأسعار الأكثر ارتفاعا وتلاه التفاح بمختلف أنواعه فى معدلات الإرتفاع.

التجار علقوا على ارتفاع أسعار الفاكهة بسبب قلة المعروض منها، معتبرينه السبب الرئيسي فى ذلك، وتوقعوا مزيد من الارتفاع مع بداية فصل الشتاء تأثرًا بالأحوال الجوية.

ويبلغ إنتاج مصر من الفاكهة حوالى 7 ملايين طن سنويا، تفقد مصر منها حوالي مليون طن فى المتوسط بنسبة تتخطى 16% من حجم الإنتاج المحلي.

وتصدر مصر فى المتوسط حوالى 409 آلاف طن فواكه سنويا، أى أن ما الفاقد من الفاكهة يقارب 3 أضعاف ما تصدره مصر سنويًا.