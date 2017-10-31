"التمويل العقاري" يعلن مواعيد الاستعلام عن شقق الإسكان بالإعلان التاسع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال عبد الله رشدي، نائب رئيس صندوق التمويل العقاري، إن عمليات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع الذي تم الانتهاء من حجز الوحدات به يوم 15 أكتوبر، سيبدأ منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف "رشدي" في تصريحات لمصراوي، أن عمليات الاستعلام ستبدأ في المدن الأكثر إقبالًا من قبل الحاجزين أولًا.

وأشار إلى أن صندوق التمويل العقاري يقدم دعمًا مالياً يصل إلى 25 ألف جنيه للمواطنين، لافتًا إلى أن سعر شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع كما جاء بكراسة الشروط 184 ألف جنيه، موضحًا أن اختلاف حالات الدعم للمواطنين تختلف وفقا للمرتب والسن.​