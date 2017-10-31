أخبار عاجلة

مساء dmc - | إلغاء تدريب لاعبي الأهلي بملعب التتش بسبب مشادات بين الجماهير | -
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية -
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل -
الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب -
الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية -
روسيا: "جبهة النصرة" تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية -
إيران تحدد مدى صواريخها الباليستية بألفي كيلومتر -
روسيا: علي المجموعات السورية المسلحة المشاركة في مؤتمر سوتشي دون شروط -
مساء dmc - | وزير التجارة والصناعة يعلن خريطة الاستثمار الصناعي وتضم 4136 فرصة في 8 قطاعات صناعية | -
مساء dmc - وزير الكهرباء | إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التمويل العقاري" يعلن مواعيد الاستعلام عن شقق الإسكان بالإعلان التاسع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"التمويل العقاري" يعلن مواعيد الاستعلام عن شقق الإسكان بالإعلان التاسع

12:30 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال عبد الله رشدي، نائب رئيس صندوق التمويل العقاري، إن عمليات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع الذي تم الانتهاء من حجز الوحدات به يوم 15 أكتوبر، سيبدأ منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف "رشدي" في تصريحات لمصراوي، أن عمليات الاستعلام ستبدأ في المدن الأكثر إقبالًا من قبل الحاجزين أولًا.

وأشار إلى أن صندوق التمويل العقاري يقدم دعمًا مالياً يصل إلى 25 ألف جنيه للمواطنين، لافتًا إلى أن سعر شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع كما جاء بكراسة الشروط 184 ألف جنيه، موضحًا أن اختلاف حالات الدعم للمواطنين تختلف وفقا للمرتب والسن.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التمويل العقاري: سحب وحدات "الإسكان الإجتماعي" المغلقة أو المؤجرة

    أخبار

  • انتهاء تنفيذ 8 آلاف وحدة إسكان اجتماعي ديسمبر المقبل بـ 6 أكتوبر

    أخبار

  • السجن.. عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن

    أخبار

  • اليوم.. قرعة أراضي الإسكان بـ 3 مدن جديدة

    أخبار

إعلان

65224ff632.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة: نستهدف الاستفادة من خبرات نيوزلاندا في مجال الثروة الحيوانية

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر لمستشفى الحسين لتفقد سير العمل

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الجبوري يبحث مع السفير الأمريكي في العراق التعاون في مكافحة الإرهاب

الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

الكونجرس يستمع لمحاميي "التواصل الاجتماعي" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية