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محمد شاكر: 480 مليار جنيه إجمالي استثمارات مشروعات الكهرباء

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مصراوي Masrawy

محمد شاكر: 480 مليار جنيه إجمالي استثمارات مشروعات الكهرباء

12:27 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

محمد شاكر: 480 مليار جنيه إجمالي استثمارات مشروعات الكهرباء

محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد غايات:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن إجمالي الاستثمارات الخاصة بمشروعات الكهرباء تبلغ ما يقرب من ٤٨٠ مليار جنيه، بخلاف استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أن المشروعات الجديدة تشمل إقامة العديد من المحطات.

وأشار الوزير، إلى أن هناك اتصالات مع الاْردن لدراسة رفع خط الربط مع الاْردن بقدرة٢٠٠٠ ميجا وات بنهاية هذا العام، فضلًا عن الربط الكهربائي مع بقدرة ٣٠٠٠ ميجا وات، لافتًا إلى أن هناك تعاون مثمر بين القاهرة والرياض في هذا المجال.​

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مصراوي Masrawy

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